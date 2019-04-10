Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından ilk kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli'yi kabul edecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin, seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor. - Ankara

Kaynak: DHA