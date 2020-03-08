Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz" Kaynak: AA