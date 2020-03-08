Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"
08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"
Kaynak: AA