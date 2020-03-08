Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili...
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Bahar Kalkanı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"

08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Kaynak: AA

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Manşet

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