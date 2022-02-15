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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi

AA - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin, iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin, iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin hazırlanan bir videoyu paylaştı.

Erdoğan, mesajında ise "İki gün süren, iş birliğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inandığımız Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimizi tamamlayarak Ankara'ya döndük. Ziyaretimiz, ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

AA - Güncel

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