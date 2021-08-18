Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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