Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'li gençlerle buluştu

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Dubai kentinde BAE'li gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden aldığımız güçle bizde daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;