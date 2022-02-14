Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 15.40 sıralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı ve Mihmandar Bakan Tani bin Ahmed Al Zeyouidi ile Kraliyet Ailesi Üyesi, Emirin kardeşi Başkanlık İşleri Bakanı Şeyh Mansour, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve eşi Burcu Erdoğdu Tunçer, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve eşi Aslı Alanat Kılıç ile Abu Dabi Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.

Devlet Başkanlığı Qasr Al Watan'da resmi törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanan anlaşmaların da imzalanacağı temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı 'EXPO 2020 Dubai'ye gelerek, Türkiye Ulusal Günü olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek. - ABU DABİ

İhlas Haber Ajansı - Politika