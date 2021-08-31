Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Umut Meraş Fatih Terim Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 00:46:23. #1.15#

title