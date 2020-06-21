Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı.
21.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:41
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
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ANKARA, -
Kaynak: DHA