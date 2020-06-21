Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

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ANKARA, -

Kaynak: DHA