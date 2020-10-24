Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

24.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:58

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var."

Erdoğan: "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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