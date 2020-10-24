Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar

24.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, "Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, "Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar" dedi.

Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Bu sabah İlham Aliyev gardaşım ile görüşmemizi yaptık. Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah Kerim. İşte bu büyük millette böyle canlandı. Bu bir sevda öyküsü Hazar'dan Balkan'a kadar" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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