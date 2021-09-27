Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ ve İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

(Hülya Keklik/İHA)

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