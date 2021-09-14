Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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