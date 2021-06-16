Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği faydalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği faydalar zaman geçtikçe anlaşılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği faydalar zaman geçtikçe anlaşılacaktır. Bu yıkımın değil inşanın, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı