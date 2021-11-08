Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Zafer Bayramı'nı kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümü için Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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