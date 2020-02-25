Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan ile ticaret hacmimizi 2023 yılında 15 milyar dolara çıkaracağız"

25.02.2020 19:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023 yılında inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşmesinin ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ikili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attıklarını belirtti.



"Azerbaycan'ın başarılarıyla iftihar ediyoruz"



Türkiye ve Azerbaycan arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda dayanışmayı hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramızda bu noktalarda herhangi bir sıkıntı zaten söz konusu değil. Ama bunları bir kez daha bu Yüksek İstişare Konseyde ele almak suretiyle nerede eksiğimiz var, geleceğe nasıl yürüyeceğiz, bunları görüşme fırsatını bulduk" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında siyasi noktada da dayanışmanın en üst düzeyde devam ettiğinin altını çizerek uluslararası kurum ve kuruluşlarda bu dayanışmanın sürdüğünü, bundan dolayı ilgili bakanları kutladığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Azerbaycan'ın başarılarıyla iftihar ediyoruz, bundan sonra bu başarılara yeni başarıların ilave olacağından da hiçbir endişemiz yok" diye konuştu. "Zira ben 20 yıl öncesinin Azerbaycan'ını düşünüyorum, bir de bugünkü Azerbaycan'ı düşünüyorum. Mukayesesi kabil değil ve şu anda bambaşka bir Azerbaycan gözler önünde. Altyapısıyla, üst yapısıyla sürekli gelişen, değişen bir Azerbaycan var. Tabii burada Azerbaycan ekonomisinin geçtiğimiz yıl kaydettiği gelişme reform çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu da ortaya koymakta. Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi bu sektörlerdeki ihracatın yüzde 14 artması tesadüfü değildir, yani bunu da görmeye mecburuz, bu da takdire şayandır. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda ilişkileri her alanda daha ileri nasıl götürebileceklerini konuşma fırsatı bulduklarını, sonuçta da 14 muhtıra ve metni imza altına aldıklarını dile getirdi. İmzalanan metinler arasında tercihli ticaret anlaşmasının çok önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun dışında siyasi noktada önemli bir adım olarak Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusunun, Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.



"Azerbaycan'la her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir diğer önemli adım ise Nahçıvan'da sınıra kadar doğal gaz hattının kurulacak olması, aynı şekilde Iğdır'dan Türkiye'den de yine sınıra kadar doğal gaz hattının kurulması suretiyle yaklaşık 160 kilometrelik bir hattın kuruluşuyla Nahçıvan özellikle doğal gazda çok daha rahat bir zemini yakalamış olacak. Yani hem İran'dan bir desteği almış olacak, hem Türkiye'den bir desteği almak suretiyle çok daha güçlü bir hale gelmiş olacaktır" açıklamasında bulundu.



Enerji konusunda gerekli talimatları ilgili bakanlara verdiklerini ve hemen yarından itibaren altyapı çalışmalarına başlanacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada da atılan demiryolu adımına ilişkin altyapı çalışmalarının başlayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti: "Ticaret hacmimiz 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023 yılında inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu. Bunu da yakalamamız lazım. İşte bugünkü tercihli ticaret anlaşması bu alanda bizim için büyük önem arz ediyor. Gümrükten tarıma, enerjiden ulaştırmaya, teknolojiden turizme her alanda iş birliğimizi derinleştireceğiz. Ayrıca elektronik devlet uygulamaları, sermaye piyasası ve finans sektöründe de yeni iş birliği imkanlarını araştıracağız."



"Türkiye ve Azerbaycan adeta birer istikrar abidesi olarak yükseliyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile dayanışmanın terörle mücadelede de omuz omuza devam ettiğine işaret ederek FETÖ ile mücadelede en fazla desteği veren ülkenin Azerbaycan olduğuna vurgu yaptı. Azerbaycan'ın desteğini, 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrasında da yanlarında hissettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acımızı paylaştıkları ve dayanışmaları için Azerbaycanlı kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "Dört bir yanımız çatışma, terör ve asayiş sorunlarıyla boğuşurken, Türkiye ve Azerbaycan adeta birer istikrar abidesi olarak yükseliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunda sarsılmaz ilişkiler kadar güçlü ordulara sahip olunmasının da etkili olduğunu kaydetti.



Barış Pınarı Operasyonu vurgusu



Türkiye ve Azerbaycan ordularının dayanışmasının ve savunma sanayinde geleceğe yönelik atılan adımların ülkelerin bağımsızlığının en büyük teminatı olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi geliştirmemiz bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Barış Pınarı Operasyonu, Azerbaycan hükümeti ve halkıyla 'tek millet, iki devlet' olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.



"Karabağ meselesi, Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de meselesidir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ meselesinin Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de meselesi olduğunu vurgulayarak, "Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. Azerbaycan'a bu haklı mücadelesinde verdiğimiz desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. Minsk Üçlüsünün burada ne yazık ki samimi davranmadığını da açık ve net olarak ifade etmek durumundayım. Çünkü yaklaşık 25 yıl oldu, bu oyalama taktikleri niçin, neden bir neticeye varılamaz" dedi.



"Hocalı'da 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir"



Hocalı Katliamının yarın 28. yıl dönümünde yad edileceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hocalı'da insanlığın gözleri önünde masum, yaşlı, kadın-çocuk demeden 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Tarihe 'siyah gece' olarak geçen Hocalı Katliamını unutmadık, unutmayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimin, Karabağlı kaçkınların Hocalı'yı kor bir ateş gibi yüreklerinde taşıdığını biliyorum. 28. yıl dönümünde Hocalı Katliamını bir kere daha şahsım ve milletim adına lanetliyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kapsamında Bakü'de oynayacağı karşılamaları birlikte izleme temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, basın toplantısı öncesinde iş birliği anlaşmalarının imza törenine iştirak etti. - BAKÜ

Kaynak: İHA