Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

25.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...
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