Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Azerbaycan) İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
25.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)
Kaynak: AA