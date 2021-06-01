Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ile 3 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini belirterek, "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ile 3 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini belirterek, "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Gürcistan Başbakanı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Ticaret hacmimizde 2020'de daralma olsa da hedefimizi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik. Serbest ticaret anlaşmamız kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Gürcistan ile ticareti kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler için ayrıca çalışma kararlılığında olunduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanı başta olmak üzere Türk şirketlerinin Gürcistan'da 213 milyon dolarlık yatırımları bulunduğunu kaydetti. Gürcistan'da bölgenin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza atıldığını söyleyen Erdoğan, "Enerji güvenliği konusunda stratejik önemi haiz Güney Gaz Koridorunu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemli. Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan ortak koridor girişimini hayata geçirdik" diye konuştu.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile FETÖ başta olmak üzere terör konusunda mutabık kalındığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye olarak Gürcistan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya itilaflarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumu bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel iş birliği kapsamında müşterek çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Azerbaycan da güçlü iş birliğimiz bakımdan önemlidir. Ayrıca Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız. Bu yıl içerisinde yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı dışişleri bakanlarımızın belirleyeceği tarihte yapma kararlığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız."

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Türkiye'nin Gürcistan için önemli bir stratejik ortak ve dost ülke olduğunu belirterek, üç ülkenin aynı kaderi paylaştığını söyledi. Görüşmelerde bölgesel konuların ele alındığını belirten Garibashvili, "Ülkemizdeki mevcut durumu işgal altındaki topraklarla ilgili barışın hiçbir alternatifi bulunmamakta çatışmalar barışçıl bir yolla çözülmelidir" diye konuştu. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğine Türkiye olarak varız" - Haberler
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