Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Bakü'de kaldığı otelde askerlerle bir araya geldi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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