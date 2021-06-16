Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiAzerbaycan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Azerbaycan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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