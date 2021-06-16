Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiAzerbaycan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.