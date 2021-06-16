Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Antalya'ya hareket etti.
Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Antalya'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş