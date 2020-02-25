Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrıldı.

25.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

, gerçekleştirdiği temaslarının ardından 'dan ayrıldı.


Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent 'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine iştirak ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Azerbaycan'dan ayrıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler