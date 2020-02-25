Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

25.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti 'ye gelen Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.


Kaynak: DHA

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