Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandıAzerbaycan, (DHA) ? Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham...

25.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:12
Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da resmi törenle karşılandı

Azerbaycan, (DHA) ? Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti 'ye gelen Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: DHA

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