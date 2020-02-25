Cumhurbaşkanı erdoğan, azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandıAzerbaycan, (DHA) ? Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham...
25.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Azerbaycan, (DHA) ? Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: DHA