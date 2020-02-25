Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
25.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:51
Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
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--------------------------------Askerlerin görüntüsü-Erdoğan'ın gelişi-Resmi törenle karşılama
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Kaynak: DHA