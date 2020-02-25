Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

25.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Askerlerin görüntüsü-Erdoğan'ın gelişi-Resmi törenle karşılama

-Detaylar


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler