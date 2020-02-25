Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

25.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti 'ye gelen Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.


Kaynak: DHA
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