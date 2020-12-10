Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

10.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katıldı.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Aliyev ile baş başa görüşme ve ortak basın toplantısı sonrasında Gençlik Sarayı'ndaki resmi aile yemeğine geçti.

Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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