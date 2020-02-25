Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.

25.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti 'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşılandı.

Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyupov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından karşılandı.


Kaynak: DHA
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