Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

15.10.2019 11:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da, Fairmont Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: AA