Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

15.10.2019 10:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'daki Fairmont Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: AA