Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'Can' ile TSİ 11.30 sıralarında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Haydar Alivev Havalimanı'nda karşılanan Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Gençlik Cumhurbaşkanlığı Konutunda gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan ziyareti kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitlikleri ziyaret edecek Erdoğan, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılacak.

(İHA)