Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan'a gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanına gitti ve burada şehit mezarlarına çiçek bıraktıktan sonra Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Bakü Türk Şehitliğine geçerek, anıta çelenk bıraktı ve ardından anıt şeref defterini imzaladı. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(İHA)