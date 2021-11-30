Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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