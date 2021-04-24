Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İki cumhurbaşkanı görüşmede son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı