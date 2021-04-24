Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan