Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
25.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:13
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.
Kaynak: AA