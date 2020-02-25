Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

25.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tespih hediye etti
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