Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İki lider yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan'a gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İki lider başkent Bakü'deki Zagulba Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen basın toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Basın toplantısında, seçimlerden sonraki ilk yurt dışı gezisini Azerbaycan'a yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi yaptık. Bizden önce milletvekili arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Cumhurbaşkanı olarak yeminimi yaptıktan sonra da iş olarak bu sabah kardeş, dost Azerbaycan'ı ziyaret etmek suretiyle görevimizi ifa etmek istedim" şeklinde konuştu. Azerbaycan ziyareti kapsamında, iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliklerini değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Azerbaycan'la gerek enerji noktasında ilişkilerimiz, gerekse savunma sanayi alanında yaptığımız projeler çok önem sarf ediyor. TANAP'la ilgili Eskişehir'de attığımız adım gerçekten hayati bir adımdı ve bütün bunların ötesinde yine Azerbaycan'ın yatırım noktasında Türkiye'deki Aliağa yatırımı gerçekten her türlü taktirin üzerindedir" dedi.

"İlişkilerimiz bildiğiniz gibi tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tek millet, iki devlet anlayışına vurguda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz bildiğiniz gibi tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi sürdürdük, getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Gösterilen ev sahipliğine teşekkür ediyorum. Bunlar aramızdaki kardeşlik duygularının nedenli ileri olduğunu göstermesi bakımından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile özelikle savunma sanayi alanında yapılan işbirliklerinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye savunma sanayisinde bildiğiniz gibi bundan 15 yıl öncesinde muhtaç bir milletken şimdi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendi karşılar hale geldi. Dolayısıyla savunma sanayisinde de ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu tabi kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İlham kardeşimin FETÖ ile mücadelede vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum"

Azerbaycan'daki FETÖ yapılanmaları ile yapılan mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Azerbaycan'da İlham kardeşimin FETÖ ile mücadelede vermiş olduğu destekten dolayı da şahsım, milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerek bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hal edilmesini arka arkaya getirdi" dedi.

Maarif Vakfı'nın Azerbaycan'da yürüttüğü çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomi ve siyaset alanında her dair birbirine destekçi ülkeler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,"İkili ticaret hacminde hedefimiz mevcut rakamı 2'ye 3'e katlamak. Özellikle Dağlık Karabağ, Nahçıvan meselesinde sorunları halletmede Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa bunu bugüne kadar hiç geride bırakmadık hep üzerine gittik, bundan sonra da üzerine gitmekte kararlıyız. Malum Nahçivan ile karayolu arasında sıkıntılar aşılmış durumda" şeklinde konuştu.

Aliyev ile yaptıkları görüşmelerde gerçekleşecek NATO zirvesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO zirvesiyle ilgili yaptığımız görüşmelerde bazı müşterek sorunları orada da gündeme getirerek onları çözüme kavuşturmadır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığınız galibiyet için sizi kalpten tebrik ediyorum"

Erdoğan'ı Azerbaycan görmekten memnunluk duyduğunu vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Sayın Cumhurbaşkanı kendi vatanınıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığınız galibiyet için sizi kalpten tebrik ediyorum. Seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretinizi Azerbaycan'a yapmanızdan çok memnunuz. Sizin ziyaretiniz Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin ve bir daha bizim birliğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarılarından dolayı kardeş ülke olarak guru duyduklarını ifade eden Aliyev, "Sizin devrinizde Türkiye dünya çapında güce çevrildi. Azerbaycan halkını Türkiye'nin başarıları çok sevindiriyor" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan Avrasya'nın enerji haritasını yeniden çiziyor"

İki liderin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki katılarının önemine vurgu yapan Aliyev, "Bugün Türkiye Azerbaycan ilişkileri zirvede. Biz her zaman her yerde bir birimizin yanındayız. Dağlık Karabağ sorunu konusunda Azerbaycan'a en büyük desteği Türkiye veriyor. Azerbaycan bütün meselelerde Türkiye'ni destekliyor" dedi.

Yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliklerinin değerlendirildiğini belirten Aliyev, "Bizim ticaret hacmimiz artmalı. Karşılıklı sermaye yatırımı devam edecek. Bugüne kadar Azerbaycan Türkiye ekonomisine 13.9 milyar dolar sermaye koydu. Türkiye yatırımcıları ise Azerbaycan'a 12 milyardan fazla sermaye yatırdı. Bu bizim ilişkilerimizi gösteriyor. Ancak kardeş ülkelere bu kadar sermaye yatırılabilir" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin bölgede birlikte yaptığı projelerin önemine değinen Aliyev, "Dünya için önemli enerji projelerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve Azerbaycan Avrasya'nın enerji haritasını yeniden çiziyor. Ulaştırmayla ilgili projelerimiz hem ülkelerimizi güçlendiriyor, hem de kıtalar arası sağlam bir bağlantı oluşturuyor. Türkiye ve Azerbaycan birliği, dostluğu bölgesel istikrar için büyük fayda sağlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının ardından Bakü'den ayrılmak üzere havalimanına doğru hareket etti. - BAKÜ