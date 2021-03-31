Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:12:56. #1.14#
title