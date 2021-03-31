Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.
Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan