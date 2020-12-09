Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

09.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa gitmesi Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa gitmesi

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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