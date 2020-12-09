Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa gitmesi Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere...