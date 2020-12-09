Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 13.50'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bakü'ye gitti.

Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatın başarıyla tamamlanması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta yapılacak Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş