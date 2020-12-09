Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışına yönelik, "Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışına yönelik, "Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şanlı Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir harekat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu süreçte Azerbaycan halkı da tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak edeceğini söyleyen Erdoğan, "Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız. Bakü'yü son olarak 25 Şubat 2020 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret etmiştim. Aradan geçen süre zarfında ikili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Aliyev ile birlikte ele alacağız. Bu süre içerisinde sık sık telefon diplomasisi ile hep bir arada olduk. Azerbaycan ile savunma sanayi alanındaki iş birliğinden güvenliğe ve terörle mücadeleye, enerjiden ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerimiz mevcuttur. Azerbaycan'ın kazandığı zafer, ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarında yanında yer alacağız. Tüm bu alanlarda iş birliğimizi veya geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edebilecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Azerbaycan'a gerçekleştireceğim ziyaretin tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a yapacağı ziyarete ilişkin verdiği bilgilerin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı isabetli olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklamada vermiş olduğu cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

"Yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım dilini kullanmasına yönelik soruya ise Erdoğan, "AB ile ilgili şu anda bu konuda Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz. Zaten biz yani resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmadı. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Şu anda atacakları adımlar verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlarda dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar" cevabını verdi.

"Buralardan asla taviz vermeyiz"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlıklarına çevirmeyi başardık" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak zaten Sayın Miçotakis'in bu açıklamaları filan aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. En son NATO Genel Sekreterinin aynı şekilde bunları masaya çağırdığı halde bunlar orada da masadan kaçtılar ve ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adım da örneğin Arnavutluk, Türkiye, Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi. Bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler. Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz ile alakalı olarak bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz" açıklamasını yaptı.

"Biden ile oturup bazı şeyleri konuşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Yeni yönetimle birlikte Türk-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç bekliyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Biden ile yabancı birisi değilim. Biden ile Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik'te o ziyarette vardı. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına herhangi bir şey gelen bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var. Yani biz NATO'da beraber değil miyiz? Bugün Amerika'dan sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir. Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımları ile alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Biden şöyle görevi bir üstlensin, ondan sonra herhalde Biden ile de oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de, gerek Amerika'da oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Uluslararasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Ha sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika ile bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum."

"Böyle bir teröristin önünün açılmasına asla izin vermeyiz"

FETÖ ile mücadele ve Selahattin Demirtaş ile ilgili soru üzerine Erdoğan şunları söyledi:

"Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil. Biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu nokta da varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz. Yargımız bunları görmezden mi gelecek. Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin önünün açılmasına asla yol vermeyiz. Mülkiyet hakları konusunda da durum aynı. Bunların mülkiyet hakkı diye bir şeyi yok ki. Bunların bir kere bu millete ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Bunca insanlar öldürüldü, onların mülkiyet hakları he olacak. FETÖ'de aynı şekilde. Bunca insanlar öldürüldü, şu anda İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz."

"Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi"

Başakşehir maçında hakemin ırkçı söylemine yönelik Erdoğan, "Fransa'daki Başakşehir maçının 13-14'üncü dakikasında meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım ve gerek parti sözcümüz gerek aynı şekilde cumhurbaşkanlığı sözcümüz hepimiz açıklamalarımızı yaptık ve bu duruşu aynı kararlılıkla tabii ki devam ettireceğiz. Dün akşam Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi. Hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi ve bu akşam o şekilde bu maçın tekrarını kabul ettiler. Bu akşam maç oynanacak. Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İsabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz"

Asgari ücret görüşmeleri hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Asgari ücret ile ilgili, bu görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren kesimiyle, işçi kesimiyle yürütecekler ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek, ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı