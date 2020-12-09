Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

09.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:58
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferi için Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferi için Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek Azerbaycan ziyareti için bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek. Akşam saatlerinde Bakü'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek olan Zafer Geçit Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmede ateşkes sürecinin tüm detayları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeden önce Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Zafer Geçit Töreni'ne katılacak olan Erdoğan, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşecek. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam yemeğinin ardından Türkiye'ye dönecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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