Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a geldi.

Resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden ile görüşme) İlişkilerin devamı açısından olumlu. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden ile görüşme) İlişkilerin devamı açısından olumlu. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 03:18:15. #1.14#

title