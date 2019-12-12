Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim...
Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
12.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:21
Salonun iç/genel planı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA