Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç...
22.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatmak ahlaki bir tavır değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatmak ahlaki bir tavır değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu