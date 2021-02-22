Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç...

22.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatmak ahlaki bir tavır değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatmak ahlaki bir tavır değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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