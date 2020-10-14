Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir...

14.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı) Çok talihsiz bir... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:48:21. #1.15#
title