Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Valiliğini ziyaret etti
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valiliğini ziyaret etti.
AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valiliğini ziyaret etti.
Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Valiliğe geçti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.
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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri