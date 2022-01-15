Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke ve millet olarak, üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda 4 bin 398 Kişilik Öğrenci Yurdu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbecilerin de tek parti faşizmi artıklarının da hiç hatırlanmadığını ya da lanetle anıldığını belirten Erdoğan, "bugünün CHP'sinin o günün bedelini ödemesi gereken atıklar olduğunu" söyledi.

Erdoğan, "Onun için Aydın, bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın, inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes, mektubunda da belirttiği gibi ölüsüyle bile onları silip süpürmüş, milletin gönlünde taht kurmayı başarmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attıkları her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmelerinin sebebinin, ülkeye yaptığı hizmetler yanında bu onurlu duruşu olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kalkınmasını engelleyen, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet, ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Ne diyor? 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'nin atıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini habis bir ur gibi kuşatan bu zihniyet, her hayırlı esere ve hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, tek bir projeleri olmayanlar, kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. 'Nereden geliyorsunuz' diye sorsanız, 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. 'İstikamet neresi' deseniz, yine 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. 'Ne yapacaksınız' deseniz, bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok."

" Türkiye'yi aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız"

Erdoğan, millet olarak bu fotoğrafın yabancısı olmadıklarını belirterek, 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu defalarca yaşadıklarını söyledi.

"Toplum hafızamız, geri kalmışlığın ağır yükünü omuzlayarak, baskı ve zulüm altında inleyerek, umudunu kaybetme noktasına gelerek yaşadığı bu kabusları unutmadı." diyen Erdoğan, " Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin üzerine inşa edecekleri büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacaklarını ve Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da desteğiyle ve duasıyla yanlarında olacağına inandıklarını aktardı.

Ülkeyi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattıklarını, hangi engelleri aştıklarını, hangi oyunları bozduklarını en iyi vatandaşların bildiğini dile getiren Erdoğan, demokrasi ve kalkınmada geldiği seviyeyi, ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girerek taçlandırmak isteyen Türkiye'nin, bunu da başaracağına olan inancını vurguladı.

"Son birkaç yıldır özellikle ekonomimizi hedef aldılar"

Bu süreçte bedeller ödediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki tüm şer güçlerini birer birer üzerimize saldılar. Tek gayeleri, bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olarak, üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son birkaç yıldır özellikle ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik."

En son kura endeksli Türk lirası dediklerini ve bütün oyunları bozduklarını belirten Erdoğan, "Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin ihracat rakamının 250 milyar dolara çıkacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz, CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirlerini alarak yeniden istikrar ve güven iklimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Tabii bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı rahatlattık mı? Emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç tahammül edemeyecekleri, hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu. İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Bu tür dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye Ekonomi Modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı."

Sanayicilerin harıl harıl çalıştığını, kapasite büyüttüğünü, üretim artırdığını ve ihracat yaptığını kaydeden Erdoğan, "İstihdamda salgın öncesine göre 2,7 milyonluk bir artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı işsiz, aşsız bırakmamak, gelecek kaygısına sürüklemek için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik." dedi.

(Sürecek)