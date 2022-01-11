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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Ocak Cumartesi günü bir dizi program için Aydın'a gelecek.

AYDIN (İHA) - - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Ocak Cumartesi günü bir dizi program için Aydın'a gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak'ta Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan mitingle Aydınlılara seslenecek. Erdoğan ayrıca Söke ilçesindeki Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası ile Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını yapacak.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek vatandaşları mitinge davet etti.

(Murat Uçkaç/İHA)

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