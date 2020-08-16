Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda konuştu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda konuştu Açıklaması
16.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, altyapısıyla konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak." dedi.

Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Yürüyerek, Ayder Yaylasına çıkan Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ayder Yaylasında yapılan çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayder'de çok güzel bir gelişme gördüğünü söyledi.

Halkın da memnuniyetini bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, altyapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla herşeyiyle bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, havalimanının bitişi ile Ayder'e gidiş gelişlerin gerek yurt içi gerek yurt dışı çok daha fazlalaşacağına işaret ederek, "Bu arada kayak turizmine yönelik çalışma da ilgili bakan arkadaşlarımızca daha önce yapılmıştı. Onun üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bütün bunlarla beraber bir kollektif anlayışı takip edeceğiz." diye konuştu.

"Yıkımla kimseyi mağdur etmeyeceğiz"

Çalışmalarda, ciddi bir mesafe alındığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir zamanda yapıldı. 6 ayda bitti ama daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz 2022'nin sonunda bütün buralardaki konutlardan otoparkına varıncaya kadar hepsini bitirmek. Gerek iç gerekse uluslararası turizme burayı açmak. Bu arada havalimanımızda bitmiş olacak. Havalimanının da bitişiyle burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek."

Bir basın mensubunun "Baba ocağında olmak nasıl bir duygu?" sorusuna Erdoğan, "Ondan daha güzeli olur mu? Allah rahmet etsin." karşılığını verdi.

Uzungöl'de apılan çalışmalara ilişkin soru üzerine de Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Hepsi olacak inşallah. Uzungöl de bizim için özellikle Trabzon bölgesinde ciddi bir çekim alanımız. Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun şekilde devam edecek. Orada da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bunların yıkımı muhakkak olacak. Yıkımla beraber kimseyi mağdur etmeden buralardaki hak sahiplerine bu inşaatların yapımıyla birlikte konutsa konut, mağaza ise mağaza, bunun dışında otel vesaire neyse bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra bir kafede kendisine ikram edilen kahveyi içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Kaynak: AA

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