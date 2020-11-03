Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var"

03.11.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası, çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var."(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası, çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var."

(İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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